Д-р Кючуков: Превърнахме Брюксел в колективен арменски поп, а ние станахме сбор от индивиди

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Важно е да има вече налице дипломатически усилия България да получи отсрочка за санкциите, наложени от САЩ, тъй като към момента сигналите от правителството са доста противоречиви. Буквално вчера премиерът каза, че няма да търсим отсрочка, за сметка на това енергийният министър каза, че ние вече сме поискали тази отсрочка. Самите санкции са политически инструмент и естествено решението трябва да се търси първо в политическото поле. Посоката очевидно е Вашингтон, защото ЕС вече даде да се разбере, че в тази ситуация всеки трябва сам да се спасява. ЕС не зае позиция по тези санкции и буквално няколко страни се оказаха съпътстваща жертва на приятелски санкции и ние сме от тези страни, защото сме и най-зависими от Лукойл.

Това коментира пред Нова тв Любомир Кючуков, бивш зам.-министър на външните работи.

И в двата случая - дали става дума за отсрочка, или за продажба, това трябва да бъде политическо решение, подчерта той.

България трябва на първо място да има национална позиция, която е много добре аргументирана и тя трябва да си намери верния адресат и инструментариум. Адресатът е САЩ. Добър пример ни даде Орбан, който не отиде в САЩ за да се моли за отсрочка, а отиде с цял енергиен пакет от предложения, който той охарактеризира като идея за създаване на енергийна ос Будапеща - Вашингтон с всички ползи за американците. Т.е. Орбан отиде в САЩ като бизнесмен, посочи той.

България да направи същото е трудно, тъй като ние не можем още да си изработим национална позиция, която да е подкрепена от всички. При отсъствието на позиция никой н еобръща внимение на такава държава. Така че ние в момента трябва да действаме изключително бързо, защото времето ни притиска, посочи той.

Винаги, когато трябва да се отстояват национални интереси, които са добре аргументирани, това е иска силна национална консолидация, което у нас го няма. Знаете, че ние превърнахме Брюксел в нещо като колективен арменски поп, защото винаги тези, които не са на власт се оплакват в Брюксел от тези, които управляват, коментира той.

И допълни, че има чувството, че и обществото като цяло се разпада у нас, че сме се превърнали в сбор от индивиди, а не в народ с общи цели и интереси.

