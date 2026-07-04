Д-р Малчев: 8 хеликоптера са напълно достатъчни за спешната помощ у нас

кадър: бТВ

“8 хеликоптера (6 оперативни) са напълно достатъчни за България. С тези хеликоптери се покрива 150-200 км в посока, в който разделен на 6 стратегически точки покрива цялата държава. Няма държава, която да има безкраен лимит от хеликоптери. Тоест, просто се анализира на база на 100 000 човека население".

Това каза в предаването "Тази събота и неделя" по bTV д-р Мартин Малчев, зам.- директор на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

“В стандарта за първична мисия трябва въздушната линейка да бъде активирана от наземен екип, но всъщност това може да стане по всяко време. Такъв е случаят с катастрофата с тежката катастрофа с две загинали деца край Ямбол. Първият сигнал е от лекаря в линейката и най-вероятно ще се затрудни да стигне до там заради задръстване. Затова е активиран екипа на въздушната линейка”, разказва д-р Мартин Малчев, зам.- директор на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

Всеки един лекарски екип на ЦСМП може да активира медицински хеликоптер, обясни той.

“Хеликоптерът не е като линейката, има процедури на безопасност на полета, които трябва да се минат, абсолютно всяка система има процес на пускане и установяване, че всичко е наред със системите и тогава излита. Това отнема грубо 7-8 минути. Това е абсолютно задължително”, казва д-р Малчев.

“Ако локацията е по.далече може да се наложи доливане на гориво”, обяснява още той.

“По моя информация и 8-те хеликоптера са тук, мисии изпълняват 2. Това са наличните бази, Министерството на здравеопазването може да отговори по-добре относно базите. Базите и стопанисването на хеликоптерите е в ресора на Министерство на здравеопазването. Центъра за спешна помощ по въздуха се занимава с медицинската част”, уточни зам.-директорът.

Малчев обясни, че се изискват няколко процедури, за да има кацане на медицински хеликоптер, което изисква колаборация между различни институции.

Относно примера от чужбина, обясни, че процесът у нас е доста сходен.

Относно дали екипът е достатъчен, д-р Малчев обясни, че разполагат с достатъчно персонал и няма кадрови проблеми. Работният процес е обезпечен така, че дори при отсъствие на служители поради болничен или отпуск, дейността да не бъде прекъсвана и да продължи нормално.

Редактор "Екип на Петел",

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