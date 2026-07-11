Д-р Масларски: Ваксината срещу варицела е безопасна

Кадър Нова Тв

Ваксината срещу варицела, която вече е част от задължителния имунизационен календар за децата, родени след 1 януари 2025 г., е ефикасна и с доказан положителен ефект. Това заяви пред Нова телевизия и предаването "Събуди се" педиатърът д-р Пламен Масларски.

По думите му ваксината се прилага в две дози – първата след навършване на 12-месечна възраст, а втората след 4 години. Тя вече се използва рутинно в десетки държави по света, като първите ѝ приложения са започнали през 1995 г.

„Хората я приемат добре. Много родители и преди това сами са се снабдявали с тази ваксина, защото тя спестява много неприятни преживявания“, коментира специалистът, пише novini.bg.

Според него имунизацията може да ограничи продължителните карантини в детските заведения и да предпази не само децата, но и по-уязвимите групи – възрастни хора, бременни жени и хора с отслабен имунитет.

Д-р Масларски обясни, че вирусът на варицелата може да остане в организма и години след първоначалното заболяване и при определени условия да се активира отново.

Той коментира и ролята на летния сезон за укрепването на детския имунитет. По думите му почивките на море и планина, контактът с природата, слънцето и водата са възможност за естествено закаляване на организма.

Педиатърът обърна внимание и на нарастващия проблем с прекомерната употреба на електронни устройства от деца. Като тревожни признаци той посочи отказа от други занимания, липсата на интерес към общуване с връстници и прекомерното време пред екрани.

По думите му до около 3-годишна възраст децата е добре да бъдат ограничавани от използването на екрани, за да се стимулират въображението и естественото общуване.

Редактор "Екип на Петел",

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