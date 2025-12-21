Д-р Маслинкова: Родителите на деца аутисти търсят помощ по-рано

Стопкадър Нова Нюз

Лекар разкри нещо важно за децата аутисти у нас.

По данни на Световната здравна организация около 1% от децата в света са с разстройство от аутистичния спектър. В България официална статистика липсва, но все повече родители търсят специализирана помощ. За причините, диагнозата и значението на ранната намеса говори детският психиатър д-р Десислава Маслинкова от Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола” към УМБАЛ „Александровска” в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

„Страхът при родителите е огромен, но в последните години се наблюдава позитивна тенденция – търсят помощ по-рано”, посочи д-р Маслинкова. По думите ѝ именно навременното обръщане към специалист е ключово за бъдещото развитие на детето.

Съвременната медицина разглежда аутизма като аутистичен спектър – широка и изключително разнородна група състояния. При някои деца признаците се появяват още в първата година, при други остават незабелязани до юношеството. Сред ранните червени флагове специалистите посочват липса на очен контакт, отсъствие на социална усмивка, трудности в комуникацията, стереотипна игра и повтарящи се движения.

„Диагнозата никога не се поставя по един или два признака”, подчерта детският психиатър. Оценката се извършва от мултидисциплинарен екип – детски психиатър и психолог, които наблюдават детето в рамките на няколко сесии и дават обратна връзка на семейството.

Ранното диагностициране е решаващо, защото терапиите и интервенциите са най-ефективни именно в ранна възраст. Американски проучвания показват, че при деца, диагностицирани преди 2-годишна възраст и включени навреме в терапия, при част от тях в по-късна възраст вече не се покриват критериите за аутистично разстройство.

По отношение на причините д-р Маслинкова бе категорична. „В около 90% става дума за генетични фактори”. Тя определи твърденията за връзка между ваксини и аутизъм като научно недоказани и опасни, които могат да доведат до сериозни рискове за детското здраве.

Аутизмът често се характеризира с дисхармоничен профил – сериозни трудности в комуникацията и социалните умения, но в същото време нормален или дори наднормен интелект в други области. Именно затова много деца проявяват силен, но нетипичен за възрастта си интерес към конкретни теми или обекти.

В края на разговора д-р Маслинкова сподели своята лична рецепта за здраве. „Когато човек прави нещата, които харесва и намира баланса между работа и наслада, мисля, че се получават”, заключи тя.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!