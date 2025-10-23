Д-р Михайлов коментира снимката на Борисов и Пеевски: Има елемент на триумф

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Психиатърът и социален анализатор д-р Николай Михайлов направи интересен коментар по bTV на снимката на Бойко Борисов и Делян Пеевски от вчера, когато стана ясно, че двамата са се разбрали за стабилността на правителството.

„Прилича на финал, в него има елемент на триумф на двама души, които се оказват неизбежни. Те са конкуренти и има какво да делят, а това е хегемонията. Бойко Борисов, за добро или лошо, се вписа категорично в историята. Пеевски иска същото. Да получи и формално властта, е много амбициозно”, обясни д-р Михайлов.

Коментирайки нашумялата снимка, психиатърът каза също, че на нея лидерът на ДПС изглежда иронично, но това като цяло е негова характеристика. Лидерът на ГЕРБ е по-скептичен, защото има повече опит, а и знае слабите страни на Пеевски.

Това, което се случва, е че Пеевски краде клиентелата на ГЕРБ, допълни д-р Михайлов.

„Можем да се надяваме само на протестен вот срещу тази криминална олигархическа мутация на държавата ни. Хората обаче се научиха да се сдържат, за да не се разочароват за пореден път”, обясни психиатърът.

Д-р Михайлов подчерта, че като общество не сме невинни за състоянието на държавата, след като проявяваме безразличие към ограничаването на свободата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!