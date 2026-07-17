Д-р Мими Виткова: Финансовите интереси в здравеопазването са големи и политиците си затварят очите

Кадър бТВ

Трябва да се изравнят условията между частните и държавните болници във връзка с търговете за лекарства. Това е стъпка във вярната посока. Проблемът опира не само до лекарствата, но и до апаратура – всичко, което касае обществена поръчка. Това заяви бившият здравен министър д-р Мими Виткова в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Никой в България не се интересува каква е цената на медицинските изделия. При тях няма дори опити да се променят нещата, отбеляза тя.

По думите ѝ финансовите интереси в здравеопазването са големи, затова политиците си затварят очите.

"Докога можем да финансираме непрекъснатото нарастване на болничната помощ, абсолютно излишно? Ние изградихме система, която сама стимулира свръх хоспитализациите и то концентрирано в големите градове. Ще имаме ли или не обществено здравеопазване?", попита Виткова, пише novini.bg.

Лекарствата, които Касата плаща не са малко. Може да се сложи цена на производителя и максимална търговска надценка. Механизми могат да се намерят, но няма политическа воля, посочи бившият здравен министър.

Няма друга страна в света, в която доплащането в здравеопазването, да е в такива размери. Оставихме системата да се развива на чисто пазарен принцип, без грижа за пациентите, обобщи тя.

Много тежко се промени здравната система и мисленето на работещите в нея. Виждаме тежки диапазони на заплащането в нея. Медицината е екипна дейност. Ние посочваме някои заплати, но не коментираме допълнителното материално стимулиране. Не трябва да има такива големи диапазони. Когато няма решения, проблемите се натрупват, подчерта Мими Виткова.

Очаквам да видя една ясна програма какво смята да прави правителството в здравеопазването. Засега не виждам стратегия. Решенията в здравната система са дългосрочни. Ако решим да запазим здравната вноска, за да не натоварваме гражданите и бизнеса, но искаме да изградим още структури, като Здравната каса, трябва да знаем, че голямото предимство на многото здравните каси е завишеният контрол. Сега е абсолютно безконтролно. Необходимо е да се изгради много сериозен административен капацитет, трябва да се изградят два фонда, ако нещо се случи с единия, другия да гарантира средствата. Всичко това са големи инвестиции, каза още тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!