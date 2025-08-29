Д-р Миндов: Лекарската такса за децата и възрастните няма да се вдига

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Предложеното увеличение на лекарската такса от 2,90 лева на близо 11 изглежда драстично, но се налага, защото 13 години не актуализирана, това каза по bTV членът на ръководството на БЛС д-р Георги Миндов. Той подчерта, че дори и да не е с този размер, вече е крайно време повишение да има.

Следващото важно нещо е тя да се обвърже с показател, който може да е работна заплата или друг показател, но това е въпрос, който е икономически и трябва да се реши от Министерството на финансите, заяви лекарят.

Д-р Миндов каза също, че никой не предлага да се повиши лекарската такса за децата, възрастните и хората в неравностойно положение, която и сега е минимална. Той обаче беше категоричен, че органите и институциите, които са решили тези групи да се освободени от таксата, трябва да я компенсират.

