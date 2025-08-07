Д-р Неделя Щонова: Беше вълшебно
Кадър Фб
Д-р Неделя Щонова е в Италия.
Ето й разказа й:
Верона.
Размисли из една уличка близо до Арена ди Верона.
Гледах „Тоска“ на Пучини под откритото небе. Беше вълшебно. И днес докато се разхождам … странно, да, но си мисля за злобата и завистта. В онази сцена, когато Тоска убива, тя не го прави защото е лоша, а защото няма друг изход … и то е съвсем разбираемо - злобата винаги е вторичен продукт на безсилието. И в това е драматичният парадокс.
Хората мразят, когато отчаяно не знаят как да бъдат добри. Гневят се на светлината, когато са загубили своята. Измерват чуждите тела и успехи, защото не знаят в какво и как да измерят своята човечност. Злобата и завистта са немощ на душа, която е забравила себе си. Има хора, които се хранят не с хляб, а със сравнения, които не живеят, а съществуват в огледалото на чуждия успех, на чуждото тяло, на чуждия живот и любов. И тяхната реалност е изградена не върху собствен стремеж към труд, светлина и творчество, а върху сянката, която хвърлят онези, които са дръзнали да светят.
Да творят!
И обичат.
Злобата не е сила, тя е възпаление на несбъднатото. Много тъжно възпаление, което разболява. Тя не е удар, а хронична тъканна смърт на едно сърце, в което някога е имало мечти, но това сърце вече не вярва, че може … и затова започва да стреля по мечтите на другите.
Колко тъжно … и “благородно”, нали?! И тук е капанът.
Тези, които мразят, не мразят теб, а огледалото, което ти им показваш.Ти си просто повод, върху който те изливат непоносимото си усещане, че животът им се изплъзва, докато други се движат напред. И тогава злобата толкова очевидно не е атака … а е самосъботаж, тя е мисълта, че ако сваля теб, ще се почувствам по-висок.
Но това никога не се случва.
Защото завистта парализира съзиданието и тя не е нищо друго, освен немощна форма на мъка.
Мъка по неслучилия се живот, по нереализираните възможности, по изгубената енергия и по изгубения порив към цялостност. Болка от предателствата към самия себе си …
На мен, например, в прав текст са ми казвали:
- Ти … Няма ли най-накрая да остарееш? Да се умориш? Да надебелееш?
Или:
- Съвършенството ти ме дразни. / а аз никога не съм симулирала съвършенство, не го преследвам, просто обичам да работя, да сътворявам, да давам … да помагам и превръщам болката в красота и смисъл … да превеждам хаоса … във форма … опитвам това … и опитвам да не предам дълга към себе си … това е всичко /
Чела съм коментари … “Завиждам ѝ и на енергията. Като за една атомна централа. И на интегритета. И на това, че дори в трудното, пак избира светлото.“
И съм недоумявала.
И да … когато чуеш нещо такова … отначало те заболява, защото тази енергия е лоша енергия. Но после … после идва тъгата за онзи, който е изговорил думите. Защото това, което казва … всъщност е изповед за него самия.
И е нещо, което изгаря този, който го носи. Завистта не унищожава вдъхновението, а блокира сърцето на завиждащия. То е като въглени, които стискаш с голи ръце … с надежда да ги захвърляш по другите … но всъщност тези въглени първо изгарят теб, теб .. който мразиш и завиждаш … изгарят твоята кожа … ръце, мисли.
И особено след края на операта си мислех за спасението.
Колко велико благородно изкуство и дълбок вътрешен интелект е нужно, за да не позволиш на чуждото гниене да проникне в твоята собствена душа.
Да не се заразиш от омразата, да не прегърнеш чуждата безпомощност като своя … да не смесиш чуждия ад с твоята тишина.
И … когато човек успее да постигне това и когато избере да не отвръща със същото …
Господи, той е истински свободен.
И непоклатимо щастлив.
И го пожелавам на всички с цялата си любов.
