Д-р Неделя Щонова: Беше вълшебно

Кадър Фб

Д-р Неделя Щонова е в Италия.

Ето й разказа й:

Верона.

Размисли из една уличка близо до Арена ди Верона.



Гледах „Тоска“ на Пучини под откритото небе. Беше вълшебно. И днес докато се разхождам … странно, да, но си мисля за злобата и завистта. В онази сцена, когато Тоска убива, тя не го прави защото е лоша, а защото няма друг изход … и то е съвсем разбираемо - злобата винаги е вторичен продукт на безсилието. И в това е драматичният парадокс.



Хората мразят, когато отчаяно не знаят как да бъдат добри. Гневят се на светлината, когато са загубили своята. Измерват чуждите тела и успехи, защото не знаят в какво и как да измерят своята човечност. Злобата и завистта са немощ на душа, която е забравила себе си. Има хора, които се хранят не с хляб, а със сравнения, които не живеят, а съществуват в огледалото на чуждия успех, на чуждото тяло, на чуждия живот и любов. И тяхната реалност е изградена не върху собствен стремеж към труд, светлина и творчество, а върху сянката, която хвърлят онези, които са дръзнали да светят.

Да творят!

И обичат.



Злобата не е сила, тя е възпаление на несбъднатото. Много тъжно възпаление, което разболява. Тя не е удар, а хронична тъканна смърт на едно сърце, в което някога е имало мечти, но това сърце вече не вярва, че може … и затова започва да стреля по мечтите на другите.



Колко тъжно … и “благородно”, нали?! И тук е капанът.



Тези, които мразят, не мразят теб, а огледалото, което ти им показваш.Ти си просто повод, върху който те изливат непоносимото си усещане, че животът им се изплъзва, докато други се движат напред. И тогава злобата толкова очевидно не е атака … а е самосъботаж, тя е мисълта, че ако сваля теб, ще се почувствам по-висок.



Но това никога не се случва.



Защото завистта парализира съзиданието и тя не е нищо друго, освен немощна форма на мъка.

Мъка по неслучилия се живот, по нереализираните възможности, по изгубената енергия и по изгубения порив към цялостност. Болка от предателствата към самия себе си …



На мен, например, в прав текст са ми казвали:



- Ти … Няма ли най-накрая да остарееш? Да се умориш? Да надебелееш?



Или:



- Съвършенството ти ме дразни. / а аз никога не съм симулирала съвършенство, не го преследвам, просто обичам да работя, да сътворявам, да давам … да помагам и превръщам болката в красота и смисъл … да превеждам хаоса … във форма … опитвам това … и опитвам да не предам дълга към себе си … това е всичко /



Чела съм коментари … “Завиждам ѝ и на енергията. Като за една атомна централа. И на интегритета. И на това, че дори в трудното, пак избира светлото.“

И съм недоумявала.

И да … когато чуеш нещо такова … отначало те заболява, защото тази енергия е лоша енергия. Но после … после идва тъгата за онзи, който е изговорил думите. Защото това, което казва … всъщност е изповед за него самия.



И е нещо, което изгаря този, който го носи. Завистта не унищожава вдъхновението, а блокира сърцето на завиждащия. То е като въглени, които стискаш с голи ръце … с надежда да ги захвърляш по другите … но всъщност тези въглени първо изгарят теб, теб .. който мразиш и завиждаш … изгарят твоята кожа … ръце, мисли.



И особено след края на операта си мислех за спасението.



Колко велико благородно изкуство и дълбок вътрешен интелект е нужно, за да не позволиш на чуждото гниене да проникне в твоята собствена душа.



Да не се заразиш от омразата, да не прегърнеш чуждата безпомощност като своя … да не смесиш чуждия ад с твоята тишина.



И … когато човек успее да постигне това и когато избере да не отвръща със същото …

Господи, той е истински свободен.



И непоклатимо щастлив.



И го пожелавам на всички с цялата си любов.

