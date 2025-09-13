Д-р Неделя Щонова: Това е моят фетиш

Кадър Фб

Интересен разказ сподели д-р Неделя Щонова във Фейсбук.

Ето какво пише тя:

Белият колан

Обичам колани. Винаги съм обичала колани. Те са моя слабост, фетиш, естетика. Харесвам мириса на естествена кожа, тежестта на катарамата, начина, по който подчертават талията. Но има и още нещо зад това - коланът е знак. Ако ти стои както трябва - значи нямаш корем. А ако нямаш корем, значи имаш дисциплина. Самоуважение. Спартанско отношение към тялото си. А това, особено след една определена възраст … е трудно.

Вчера влизам в магазин за колани.

- Добър ден. - казах. - Ако харесам колан и той се окаже голям, имате ли инструменти за да ми го направите по-малък?

Жената зад щанда спря да се движи, изправи се … и ме загледа дълго. Погледът ѝ проби въздуха като куршум. За миг времето спря … после по лицето ѝ премина ураган. Вълнение, болка, възбуда … всичко се смесваше в безмилостна буря. Очите ѝ се разшириха, блеснаха, напълниха се със сълзи. Гласът ѝ се удари в тишината и се разпадна. Сълзите потекоха … неудържимо, като пробит язовир, тя не издържа. Разплака се силно, пред всички, пред себе си, пред мен … пред коланите.

Целият пост в линка:

Още в

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!