Д-р Ненад Цоневски избяга от България

Специализантът по гръдна хирургия д-р Ненад Цоневски, заснет на 9 ноември как прегазва кучето Мая в софийския квартал „Разсадника“, е напуснал България и се е прибрал в родния си град Делчево, Северна Македония, разкриват източници на „Телеграф“.

Младият лекар, който от четири месеца живеел под наем на улица „Пчиня“ 18, изнесъл багажа си през нощта във вторник, малко след като бил разпитан в 3-то РУ – СДВР. Според съседи двама мъже пристигнали през малките часове, натоварили вещите му и заминали. Няколко часа по-късно Цоневски преминал границата с македонския си паспорт.

По информация на „Телеграф“ той има двойно гражданство – българско и северномакедонско. В България е специализирал във Военномедицинска академия като „македонски българин“ – статут, който му осигурява право на обучение у нас.

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство срещу него по член 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс – за проява на жестокост към гръбначно животно. Законът предвижда до три години затвор и глоба между 1000 и 5000 лева.

Мая – кучето, което той прегази, е живяло 14 години в „Разсадника“ и се е радвало на грижите на местните хора. След разпространението на видеото, показващо жестоката сцена, социалните мрежи и медиите избухнаха от възмущение.

Само за дни петиция с искане за ефективна присъда на Цоневски събра над 200 000 подписа. В четвъртък ще се проведе протест пред централния вход на ВМА, а в неделя се очакват демонстрации в София и Варна.

Фондация „Македония“ излезе с официално становище, в което настоява Цоневски да бъде изключен от Българския лекарски съюз. „Това не е човешко и нормално поведение. Такъв човек не може да носи званието български лекар“, се казва в позицията на организацията.

Общественият натиск около случая продължава да расте, а граждани настояват институциите да предприемат спешни действия, за да бъде изправен пред съд, независимо от това, че е напуснал страната.

