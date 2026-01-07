Д-р Ненков: Държавното крадене е толкова просто, колкото да вземеш близалка от дете

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

В здравеопазването са толкова огромни интересите, че ако някой министър се опита нещо да промени, тутакси си тръгва. В здравеопазването са най-бързооборотните министри. Интересите в здравеопазването са огромни. Това са над 9 млрд. лв. Парите до тъмните обекти стигат ужасяващо лесно. Супер просто се краде от здравеопазването. Толкова е просто, колкото да вземеш близалката на дете. Толкова просто се краде. То не са някакви сложни схеми.

Това коментира пред бТВ д-р Мирослав Ненков.

Ако се спрат кражбите, не само че тези 9 млрд. лв. ще стигнат за здраве, но и ще остават пари за крадене и няма да се доплаща от пациентите. Нещата наистина са много прости. Парите растат лавинообразно в здравеопазването, но нищо не се променя. Разберете, корупцията убива буквално. Огромни пари се крадат, коментира той.

Ако се спре да се краде, доплащането ще спре и хората няма да ги държат по болниците. От тази система на крадене всички, освен пациентите и лекарите, имат сметка. Въпроса със заплащането на младите лекари също няма да е решен. Защото тези млади лекари са малко като брой избиратели и онези, които крадат, тъмните фигури, нямат сметка от тях. Това не са полицейските шефове, на които вдигаме заплатите, за да могат те да озаптят регионалните купувачи на гласове. Няма как човек да се опълчи на злите сили ей така, коментира той.

Единственият изход е огън и меч, така че изборите са много важни, но е много важно и всеки ден да има граждански контрол, обобщи той.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!