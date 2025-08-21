Д-р Ненков: И 26 млрд. да е бюджетът за здраве, ще има кой да открадне 20 от тях

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Сигналите за фалшиви хоспитализации, които са стотици, не са малко на фона на общия им брой, който е милион, това заяви по Нова нюз известният лекар и бивш министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков. Той обясни, че пациентите трябва да започнат следят своите здравни досиета и да съобщават за нарушение. „Това не е само право, това е наше задължение като пациенти, да се включим в контрола на хоспитализациите”, подчерта Ненков.

„Мошенгиите с по-скъпи пътеки е капка от капката на проблема, основата е в бюджетите на болниците”, коментира той.

Според бившия министър бюджетът на здравната каса е пораснал двойно, откакто той е заемал този пост, но това носи малко промяна. „И 26 милиарда да стане той, пак ще има едни ушички, които ще се ослушат как да откраднат 20 млрд.”, коментира Ненков.

Той призова пациентите да сигнализират за всеки случай на фалшиви процедури и хоспитализации, защото контролните органи в здравеопазването нямат ресурс да обикалят и да проверяват болниците, затова действат по сигнали.

