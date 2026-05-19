Д-р Ненков: Каквото и да се види като реклама с моето лице, е измама

Кадър Нова Тв

Д-р Ненков избухна след измамата.

„Въпросът е, че страшно много неща са продавани чрез фалшиви реклами с лицата на мои колеги. Това е дупка в управлението и в превенцията на това какво пием ние като пациенти. Самият факт на измамата е страшно гнусен. В едно от видеата, които бяха разпространявани, хора биваха призовани да спрат собственото си лечение”. Това заяви в ефира на Нова тв д-р Мирослав Ненков.

Първата реклама, която достигнала до него, била за „лекарства” за кръвното налягане. Той подчерта, че адвокатът му е достигнал до факта, че става въпрос за международна група, документите били подадени към прокуратурата, а той самият бил извикан и на разпит.

По информация на институциите са намерени около 300 различни хранителни добавки. „Въпросът е къде е хъб-ът и се надявам организаторът на схемата да бъде разкрит”, каза потърпевшият, пише novini.bg.

По думите му не е удачно лекари да рекламират публично продукти и подчерта: „Каквото и да се види с моето лице е измама. Аз няма публично, пред непрофесионална публика, да рекламирам продукт за лечение”.

