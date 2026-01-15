Д-р Ненков: С тези политически лидери ситуацията е безнадеждна, надявам се да остареят по затворите

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

С тези политически лидери, които имаме в момента, ситуацията е безнадеждна. Сега влизаме в поредни избори, много е важно е как ще гласуваме, за кого, трябва да се гласува умно. Изборите няма да са добри, защото няма да дойдат разумни хора на власт и ще има и следващи, и следващи избори. И този процес ще ни избистри, ще ни изкара, ние не сме прости българите, ние сме разумни. Ако ходим да гласуваме и не се оставяме на хора, които гласуват за 50 стотинки или за кебапче, да решават кой да влиза в парламента. Всъщност огромна част от разумните ни граждани не са представени в парламента.

Това коментира пред Нова нюз д-р Мирослав Ненков, бивш здравен министър.

В никакъв случай не бива да се увеличава здравната вноска на хората. Има достатъчно пари. Ако се намали кражбата, ако този, който краде по 2 млн. лв. на ден, краде само по 100 000, пак ще останат пари за пациентите и за заплати. Само че как ще убедим такъв човек да краде по-малко? Няма как. Е, не е съвсем безнадеждно, защото се надявам, че ще дойдат младите хора и ще ги изметат и се надявам част от политиците да остареят в затворите, коментира той.

Разберете, парите за здраве постоянно се увеличават, но на практика нищо не се променя – нито услугата, нито заплатите, нищо. Това е така, защото тези пари потъват за яхти, скъпи коли и екзотични ваканции, но не сред съсловието, а сред политиците. Така че като се увеличи здравната вноска единствено ще се подпомогнат хората с яхтите, нищо повече. Та от тази гледна точка защо да я увеличаваме?, коментира той.

И допълни, че скочат ли още парите за здраве, единствено ще поскъпнат ремонтите в болниците, ще поскъпне кетъринга, цената на спринцовката и марличката.

