Д-р Ненков: Такива се лекуват само с шамари, ама не трябва

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Известният анестезиолог, бивш здравен министър и отскоро общопрактикуващ лекар д-р Мирослав Ненков изрази възмущението си спрямо злоупотребата с антибиотици, което е характерно за българите. Той разказа по Нова вюз скорошен случай, в който пациент идва при него и директно иска антибиотик, защото го ухапал кърлеж преди две седмици, но познати му казали да вземе и антибиотик.

„Как се лекува такъв пациент?! Само с шамари, ама не трябва”, коментира д-р Ненков. Той каза също, че политиката за намаляване на употребата на антибиотици е изключително важна и резултатът от нея ще се усети след години, не веднага.

„Лекарите много добре знаят как се изписва антибиотик, но искат да се харесат на пациентите, като им угаждат на прищевките”, обясни д-р Ненков.

На въпрос как се чувства в новото поприще на общопрактикуващ лекар, д-р Ненков отговори със смях: „Много е яко, сега се уча”.

