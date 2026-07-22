Д-р Ненков: Властта има сериозна сила, която пропилява с всичка сила

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И самолетите, и здравеопазването са големи излагации за новата власт. Имат 131 депутати, което е сериозна сила, която се пропилява с всичка сила. „Изгонихме самолетите“ - „Еми, ще ги върнем“. Същото е със системата на здравеопазването – не очаквам да има промени. Това заяви пред БНТ бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков.

„Докато се харчат парите по този модел, който е изграден години наред, колкото и да се налее отгоре, кърлежите, които смучат силите на здравната система, ще изсмучат колкото им се налее“, смята той.

На въпрос защо тогава продължава да се наливат пари, без да има реформа, той подчерта, че обяснението е или простотия, или кражба и алчност – което и да е от двете, е много лошо.

„Ако имаш цялата власт, много неща можеш да коригираш. Не е вярно, че няма пари в здравна система – има много пари, просто огромна част от тях изтича. Частните болници нямат дългове, това е факт. Как става – чудно. Общинската болница, когато закъса, кметът обикаля по институции и реве, че неговата общност ще остане без здравна помощ, изсмукват се 2 милиона и се закърпва положението. Може лесно да се промени това“, смята Ненков, пише novini.bg.

Обърна внимание, че същите хора от преди се назначават и сега – с тях няма да стане промяната: „Промяната ще стане с това, че огромната политическа власт, която има управляващата партия, може да сложи пръст върху дупките и да намали течовете. Много лесно може да стане, стига да искат, но те няма как да искат.“

„Имаме огромен брой функциониращи болници, които не дават добър медицински продукт. В България нивото на здравеопазване е супер – с парите, които не се открадват, нашето здравеопазване работи идеално. В Гърция са направили график на всички хора, които имат ТЕЛК, и тези хора получават писмо да се явят в болница, където лекари могат да видят дали наистина имате конкретното заболяване или проблем – това дори не струва пари“, даде пример той.

Категоричен е, че политиците са марионетки, които се побутват от мощни и влиятелни хора.

„За младите лекари проблемът не са парите, а перспективата – това, което ги чака, как и на каква цена специализират. Спор няма, че парите са важни“, каза още бившият здравен министър.

Редактор "Екип на Петел",

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