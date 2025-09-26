Д-р Ненков за парацетамола на Тръмп: Все пак той посъветва хората да пият белина срещу ковид

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Преди броени дни в свое изказване американският президент Доналд Тръмп направи връзка между парацетамола и аутизма като заяви, че употребата на лекарството от бременни щяла да бъде ограничена. Вследствие на това целият медицински свят настръхна и отхвърли абсурдните твърдения на Тръмп.

Хората около Тръмп, които го съветват за най-различни неща - от войната в Украйна до парацетамола, очевидно не са много умни. Те са подбрани н а принципа да са нефелни, а не да са умни. В областта на здравеопазването има страшно много информация в интернет. Но все пак има огромна разлика между знанието и познанието. Това са измислици и е лъжа - парацетамолът не предизвиква аутизъм. Все пак не забравайте, че този същия човек, който говори за парацетамола, по време на ковид кризата посъветва хората да пият белина и вероятно има хора, които са го послушали. Страшно тъжна и опасна история е това.

Това коментира пред бТВ д-р Мирослав Ненков.

Бог знае защо този човек и хората около него ги говорят тези неща, но това е опасно. Всяко лекарство има странични ефекти, но тези неща трябва да се обсъдят с лекуващия лекар, посочи той.

И подчерта дебело, че и най-тъпия лекар е по-добър от Гугъл или Тръмп, както е в нашия случай.

Има лекарства, които наистина повлияват съзнанието, но това се знае. Аутизмът е със сложна генеза и не може да се получи от лекарство или ваксина. Широко разпространена легенда е, че ваксините причиняват аутизъм. Това не е вярно, коментира той.

Парите в н ашето здравеопазване не стигат, защото се крадат. Ние ги знаем кои са тези хора, които крадат, за да си купуват с тези пари яхти, вили, миски. Ние ги знаем, но не можем да ги назовем, защото са много чувствителни и ще ни осъдят. Нашата прокуратура също знае кои са, но тя се спира или някой я спира, не знам, коментира той.

