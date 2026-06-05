Д-р Николай Болтаджиев: Целият случай със санаториумите ми се вижда, че е една пушилка

Кадър БТВ

Целият случай със санаториумите ми се вижда, че е една пушилка. За мен това беше пуснато, за да се отклони вниманието, каза в интервю пред БНР д-р Николай Болтаджиев, бивш член на Надзорния съвет на НЗОК.

"Не вярвам да се стигне до нещо, или ако е нещо, е дребно. Това не е корупцията в здравеопазването. В здравеопазването има голямо източване, но Касата засича такива случаи, особено със здравните досиета", посочи д-р Болтаджиев.

В предаването "12+3" той коментира темата: "Схеми за източване на НЗОК: Как да се затворят кранчетата, през които изчезват милиони от здравето ни?".

Скандалът е за 4000 човека, насочени към санаториуми, за които НЗОК е платила около 500 000 евро за година.

"Това не е източване на Касата, а схема за дребно уреждане за постъпване в тези болници, бившите санаториуми. Информацията е лоша, очевидно проверката е правена от МВР, напълно некомпетентни обяснения и трудно се разбира. Очевидно не участва Касата, защото тя добре знае как се правят проверки. Очевидно схемата е до болка позната, тези пациенти са им поставени диагнозите, не от тези лекари, а в действителност от общопрактикуващи лекари, които ги насочват, дават им направление за рехабилитация, или за преглед от специалист, каквито са двамата задържани. И с тези направления могат да отидат при тях, или при когото и да било друг специалист.

Това са 4000 насочени с направления. Дотук не виждам вина, освен ако не са им пускали на пациентите някакви процедури в тези 3 центъра в Пловдив, за които Касата е плащала", обясни д-р Болтаджиев.

Според него голямата корупция в здравеопазването е в болниците, при обществените поръчки и посочи, че ако един апарат се купува за 100 000 лв. от частна болница, с обществена поръчка в държавна или общинска, той струва 300 – 400 000 лв.

Д-р Болтаджиев коментира, че ако с 10% се намали бюджетът на Министерство на здравеопазването ще пострадат дейности като профилактика, ваксинации, Спешна помощ, кръвопреливания и психиатриите – "не може да си го позволим да пострадат особено психиатрия и Спешна помощ".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!