Д-р Николова: Грип в момента няма, не се самолекувайте с антибиотици

Повечето пациенти подценяват симптомите на вирусните заболявания през лятото. По-лошото е обаче опитите за самолечение, най-вече с антибиотици, това каза по БНТ д-р Гергана Николова. Самолечението не е препоръчително под никаква форма, но е много неправилно, защото антибиотиците не влияят по никакъв начин на вирусните заболявания, подчерта тя.

Това е много притеснително, защото се създава антибиотична резистентност и тогава, когато се налага наистина приемането на антибиотик, той няма ефект, обясни лекарката.

По нейни думи, пациентите често използват антибиотици, които са си „спестили”, когато са им били предписани. „Това, че нещо е помогнало при предишно заболяване не значи, че ще помогне и при ново, напротив, може да има точно обратния ефект, предупреди д-р Николова.

Грип в момента няма, а ковид ще продължи още с години, но заболяването преминава леко, каза още тя.

