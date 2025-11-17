Д-р Пекин в „Игри на волята“: Притеснено ми е

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Притеснено ми е и обмислям всякакви варианти! Така коментира водачът на женската коалиция в „Игри на волята“, д-р Пекин.

Тя обясни, че вариантите пред племето, са няколко. Те дойдоха от това, че Калин с печели кастинг битка, залагайки на Десислава от миналия сезон на екстремното риалити.

Така той трябва да прати или жена, или мъж при Феномените, като ги замени за такъв при Безименните.

Според Николета най-добре е Калин да прати Мирослав при Феномените. Така ще ни е по-лесно да си запазим в женската коалиция, ще може да имаме двама мъже, срещу които да гласуваме и да падне някой мъж, обясни тя.

Паралелно с това при Феномените бе избран нов капитан. Това е Траян.

