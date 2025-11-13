Д-р Пекин в „Игри на волята“: Това ще е нечувано и невиждано
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Днес действаме много, много силно, защото трябва просто да ги разклатим Феномените. Не може четвърти пореден съвет да направим. Това ще е просто нечувано и невиждано. Не сме толкова слаби, коментира днес д-р Пекин с коалицията си от Мирослав, Радостина, Николета в Безименните.
Феномените имат крещяща нужда от съвет, крещяща нужда малко да поспорят, да се поскарят и да изгубят човек, обясни още тя.
След като загубиха вчерашния маратон на Арената, днес Безименните ще опитат да прекъснат победната серия на Феномените. Дали обаче разделението в племето няма да застане на пътя им?
Междувременно в Резиденцията и Изолатора разговорите между коалициите ще продължат. Капитанът на Сините Ръждавичка ще състави план за действие при евентуална загуба с Алекс, Дино и Траян. Номинираният Ивайло пък ще проведе таен разговор с лидера на Жълтите д-р Пекин, с който ще се опита да си осигури евентуално предимство при битката за оцеляване.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!