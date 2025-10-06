Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Д-р Петров разплака част от Лечителите в "Игри на волята". Един от най-запомнящите се и любимец на много от феновете на екстремното риалити отпадна в елиминационна битка с Алекс от Завоевателите.

Днес на масата в Стопанството Лечителите видяха лаптоп.

Здравейте, лечителчета!, обърна се той от монитора към бившето си племе.

Доктор Пекин, поздравления за играта, която играеш! Определено се видя, че имаш повече опит с говоренето с хората, за което те признавам. Все пак твоите пациенти са живи хора и си говориш с тях, а моите са под упойка и няма възможност много да си говоря с тях, обърна се той към водачът на основната коалиция, която се бореше срещу него.

Той ми признава, че съм го наиграла в собствената му игра. Аз винаги съм го смятала за достатъчно интелигентен и добър стратег, щом той твърди, че аз съм по-добра от него, това е комплимент за мен, коментира тя.

Думите му към д-р Коеджикова я разчувстваха много е тя пророни сълзи.

Най-много се трогна обаче Дино, който също се разплака.

Братле, много хора не вярват, че може да станеш брат за няколко дни или за една седмица или за един месец, обърна се д-р Петров към него.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!