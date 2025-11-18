Д-р Поповиц: 8 правила за дълъг живот в супер форма

Кадър д-р Леон Поповиц

Всичко, което правим през живота си, влияе върху здравето на опорно-двигателния апарат. Д-р Леон Е. Поповиц, най-високо оцененият ортопедичен хирург в Ню Йорк обяснява какви са неговите тайни за добра кондиция.

Той спазва няколко правила, с които поддържа здравето на своите стави и на цялото си тяло в продължение на много години. Съветва да ги спазваме и ние, за да не страдаме от състояния, които да ни отведат в кабинета на ортопед-травматолога, и да бъде активни, независимо от възрастта, пише Здраве.то.

Внимателни тренировки: Лекарят препоръчва да тренираме единствено с подходяща екипировка. Трябва да бягаме само с маратонки, които са специално за крос, защото добре подбраните обувки намаляват натоварването на гръбначния стълб и стъпалата. И още – да караме колело задължително с каска.

Поза: Правилното положение на гърба позволява да поддържаме здравето на гръбнака и ставите. Прегърбването причинява сколиоза и ред други болежки, които развалят качеството на живот.

Движения без болка: Медикът призовава да изоставим упражненията, които причиняват силна болка. Ако възникнат проблеми, трябва да се консултираме с лекар и да обсъдим възможността за продължаване на тренировките. Пренебрегването на болката по време на тренировка може да доведе до увреждане на ставите.

Продължителни монотонни натоварвания: Не можем често да се излагаме на дългосрочни монотонни натоварвания. По-добре е редовно да сменяме видовете активност и тренировъчните режими, за да не претоварваме едни и същи мускули и стави.

Тайните на столетниците: 8 знака, които издават, че ще живеете много дълго

03 май | 11:00

0 коментара

10162

Без загрявка и охлаждане - в никакъв случай: Преди всяка физическа активност лекарят съветва да загреем, а след тренировка - да отпуснем със специални упражнения за това. Така помагаме на тялото плавно да премине към режим на активност или почивка.

Фитнес джаджи: Можем да използваме смарт часовник, за да следим параметрите на тренировката и сърдечната си честота, или подходяща апликация на телефона. Те няма да заместят посещението при лекар, но ще ни помогнат да следим промените в сърдечната честота по време на физическата активност.

Задължително възстановяване: След спортните занимания е необходимо да дадем на тялото си почивка. Без правилно възстановяване рискът от нараняване и увреждане на ставите се увеличава.

Хранене и посещение при лекар: Балансираната диета пряко влияе върху нашето здраве, а редовните прегледи позволяват своевременно да се идентифицират проблемите в тялото и да бъдат предприети адекватни действия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!