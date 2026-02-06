Д-р Румен Христов: Мотивът ми да напусна детската хирургия в "Св. Анна" не е финансов

Кадър Фб

Основният мотив за напускането ми не е финансов. Той е свързан с отношението на ръководството и с условията на работа. Това каза за Moreto.net началникът на отделението по детска хирургия в МБАЛ „Св. Анна“ д-р Румен Христов.



„Ние правим медицина на 18 век. Работим в условия на изключителен риск.“, коментира специалистът. Той допълни, че е огромно огорчението от случващото се и от опита да бъде набедено името му, че се ръководи само от финансов интерес. Посочи, че миналата година е направил компромис от човешка гледна точка и за да запази отделението, но обидата вече е твърде голяма.



„Градил съм това отделение с цената на личния си живот. Няма да простя това, което ми причиниха.“, каза д-р Румен Христов.



Той коментира, че връщане назад няма, каквото и да му предлага настоящото ръководство. Ако изобщо има вариант да преосмисли решението си, той е свързан с подаване на оставка на целия борд на директорите.

