Д-р Симеон Узунов: Престоялата риба може да предизвика анафилаксия

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Консумацията на риба и морски дарове през лятото крие сериозен риск от тежки реакции, включително животозастрашаваща анафилаксия. За тези сезонни опасности предупреждава председателят на Дружеството по алергология д-р Симеон Узунов от Александровска болница, съобщават от NOVA.

Рибата, мидите, раците, скаридите и октоподите оглавяват списъка на храните, които най-често отключват тежки алергични състояния през топлите месеци. Проблемът обаче не засяга единствено хората с вродена предразположеност към алергии. Според специалистите, неправилното съхранение на продуктите може да доведе до състояния, които имитират тежка алергична криза дори при напълно здрави пациенти.

„Когато рибата е престояла и не е качествена, хистидинът преминава в хистамин. Когато се приеме тази храна, човек може да изяви алергична реакция и тя може да бъде доста тежка“, обяснява д-р Узунов.

Първите признаци за проблем обикновено включват появата на обрив, силен сърбеж, зачервяване по кожата и оток.

Медицината все още не разполага с един универсален тест, който да покаже пълния профил на чувствителност на човешкия организъм. За да се установи конкретна алергия, тялото вече трябва да е имало контакт с провокиращия агент и да е изградило антитела. При съмнения пациентите трябва да преминат през кожно тестуване или специализиран кръвен тест, назначен от алерголог, пише dunavmost.com.

За хората с вече доказана тежка форма на алергия, носенето на адреналинова писалка е абсолютно задължително. Устройството е проектирано за спешни ситуации и може да бъде приложено мигновено дори през дрехите. Тревожните симптоми, които изискват незабавна реакция и насочват към анафилактичен шок, са рязко спадане на кръвното налягане, учестено сърцебиене, задух, стягане в гърдите и мащабни отоци.

Летният сезон изостря и рисковете от контакти с жилещи насекоми. Реакциите на организма след ужилване от оса или пчела се разделят на три основни типа – нормална локална реакция (болка и леко зачервяване на мястото), обширна местна реакция с голям оток и най-опасната фаза – анафилаксия.

Съвременната медицина предлага дълготрайно решение за пациентите с доказана чувствителност към отровата на насекомите. Прилагането на специфична алергенна имунотерапия дава изключително добри резултати, като лечението се провежда в продължение на около три години. Подобен подход, изискващ строго медицинско наблюдение, се прилага и при някои тежки хранителни алергии, като тези към ядки, където алергенът се въвежда постепенно с цел изграждане на естествена поносимост от имунната система.

Редактор "Екип на Петел",

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