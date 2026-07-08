Д-р Симидчиев: Хем ще има повече пари за здраве, хем ще доплащаме повече от джоба

Кадър България Он Еър

Отхвърлиха предложението на "Демократична България" за изслушване на шефа на ДАНС по разкрития за схеми с лекарства.

"Реалният довод е контрол на информацията, защото можеше да се получи излизане на информация, която няма да е лицеприятна, за зависимости и обвързаности, които не сме свикнали да виждаме пряко. Тези, които стоят зад този процес, са свързани с т.нар. дистрибутори", коментира депутатът от ПГ на "Демократична България" д-р Александър Симидчиев в "Денят ON AIR".

Той припомни, че днес изтича срокът ДАНС да входира документи, свързани със случая, както и със сходни такива. Според д-р Симидчиев има организиран чадър: "Това изисква организация от няколко различни страни, едната от които е НЗОК или МЗ. Задължително институционално и министерството, и НЗОК, и агенцията, занимаваща се с лекарствата, и контролните органи, занимаващи се с верификацията - могат да дадат принос към това да се разнищи този възел". Според него схемата е действала не от една или две години.

"Това са канали, които се установяват и се възпроизвеждат. Без да поставяме присъди от екрана, институциите трябва да си вършат работата и то видимо, прозрачно. Част от информацията е изтекла", уточни депутатът от ДБ.

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"Новото е добре забравеното старо. В този бюджет видях неща, които се надявах да не видя. Надявах се да видя промяна на политиките. Едно от нещата, с които се гордея, е, че 2024 г. създадохме консенсусна стратегия, в която имаше три точки. На входа на този бюджет имаме промени, които не говорят, че спазваме стратегията. Ако не я спазваме, се поставя въпросът какви правила спазваме?. Освен че ще даваме повече пари от джоба, ще трябва да се плаща повече. Хем ще имаме повече пари в системата, хем доплащането ще се увеличи", подчерта д-р Симидчиев пред Bulgaria ON AIR.

Касата обслужва модела, т.е. тя не може да се облагодетелства, обобщи той.

"Проблемът в Касата е нейното управление и контрол", допълни още д-р Симидчиев, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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