Д-р Симидчиев: При ранна диагноза ракът на белия дроб се лекува изцяло
кадър Нова нюз
редактор Веселин Златков
Виждал съм пациенти, които след ранна диагноза за рак на белия дроб, се излекуват изцяло, това заяви пулмологът и депутат д-р Александър Симидчиев. Той подчерта обаче, че над 80% от случаите на рак на белия дроб се откриват в късна трета и четвърта фаза, което дава много малко шансове за ефективно лечение. Тогава ракът е напуснал органа и се разпространил в целия организъм.
Причината е, че кашлицата, която е основен симптом на онкологичното заболяване, се смята за „нормално” от пушачите. Те пък са 80% от заболяващите от рак на бели дроб, като има много случаи и на пасивни пушачи. Само 20% са пациентите, които са генетично предразположени към заболяването.
Най-важното в превенцията е решението да откажеш пушенето, начините за това са десетки, като всеки може да намери своя, подчерта д-р Александър Симидчиев.
