Д-р Сотиров апелира: Заболеете ли, останете си вкъщи, а навън слагайте маска

Опашки от пациенти се извиха пред лекарските кабинети. Грип ли е и кога се очаква пика на заразата?

Грип все още няма. Обичайно случаите на грип започват да нарастват около празниците през декември и около средата на януари и началото на февруари се отбелязна пика на грипната вълна.

Това коментира пред Нова тв д-р Костадин Сотиров.

В момента ни атакуват разнообразни вируси, включително и стомашни. Респираторните продължават дълго време - до две седмици. Тези със стомашни симптоми са краткотрайни - в рамките на ден - два и се лекуват само с диета, без да се приемат някакви лекарства, обясни той.

Няма как да се сбърка грип с останалите респираторни вируси, тъй като грипа те сваля внезапно, той има остро начало, докато останалите заболявания се развиват бавно, обясни той.

Интерес към противогрипната ваксима има много по-голям, отколкото в предходните години. Количествата тази година са увеличени, както по безплатната програма, така и за свободно закупуване, но търсенето е толкова голямо, че има недостиг. Предпазването е с висок ефект, така че човек дори да заболее, ще премине през болестта много по-бързо и леко, особено това е важно за децата и хората с хронични заболявания, обясни докторът.

Назалната ваксина трудно се намира, но същото се отнася и за инжекционната. Ваксинирането по националната програма също е към края, вече са останали много малко количества при личните лекари, посочи той.

Стомашния вирус не бива да се лекува с лекарства, още по-малко с антибиотици. Тук тежката хаза е ден - два. Добре е да да се спазва диета през този период, а след това да има постепенно захранване в рамките на седмица, обясни той.

Апелът ми е към младите и здравите хора - когато усетите заболяване, сложете маска, за да не заразявате останалите, а най-добре си останете вкъщи. Трябва да сме отговорни и да пазим уязвимите в обществото, каквито на децата, възрастните и хората с хронични заболявания, посочи той.

