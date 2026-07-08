Д-р Стойчо Кацаров: Здравният монопол източва системата в България

Стопкадър бТВ

Проблемите в българското здравеопазване могат да бъдат решени чрез създаване на конкурентни здравноосигурителни дружества, а не с увеличаване на здравната вноска. Това заяви бившият служебен министър на здравеопазването и настоящ член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Стойчо Кацаров, цитиран от bTV.

Той даде за пример Швейцария, където функционират 38 здравни каси, и подчерта, че конкуренцията е единственият изход от настоящата ситуация.

Според д-р Кацаров основният проблем в системата е неефективното разходване на публичните средства.

"Причината е, че парите се харчат неефективно. Причината, за да се харчат неефективно е, че в здравната каса няма конкуренти, които да я притискат да подобри качеството на услугите и ефективността на разходите. Това е. Просто е", обясни бившият здравен министър.

Той обърна специално внимание на модела, по който се заплащат медикаментите, въведен още през 2010 година. Решението, според него, е НЗОК сама да закупува лекарствата, вместо да възстановява суми на външни доставчици по произволни цени. Кацаров изрази съмнение, че липсата на промяна се дължи на частни интереси, които успяват да мотивират политическите среди да блокират реформите, пише dunavmost.com.

Експертът засегна и темата за големия брой лечебни заведения в страната. Той посочи, че много болници на практика извършват огромен обем извънболнична помощ, тъй като системата е структурирана по начин, който ограничава капацитета на доболничния сектор.

Едно от радикалните решения, които д-р Кацаров предлага, е държавата да прехвърли акциите на областните болници безвъзмездно на общините, в които се намират.

"Сигурен съм, че те ще бъдат управлявани много по-добре, ако общината се грижи за тях, а не някой в София министър какво го интересува как се развива тая болница в Добрич, Ямбол, Сливен", аргументира се той.

В заключение д-р Кацаров призова държавата да се оттегли от прякото управление на лечебната дейност и да фокусира усилията си върху общественото здраве, профилактиката и превенцията.

Редактор "Екип на Петел",

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