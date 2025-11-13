Д-р Светослав Тодоров: Омръзна ми да виждам счупените ви черепи от тротинетките

Кадър Фб

"Може би ви омръзна от моите постове за травми от тротинетки, но и на мен ми омръзна да виждам счупените ви черепи от същите тези тротинетки, за които от няколко години говоря!" - с тези брутално искрени думи бургаският неврохирург д-р Светослав Тодоров започна пост в личния си фейсбук профил.

Д-р Светослав Тодоров

"По този повод отново ще споделя няколко снимки, защото може и някой да се замисли ( имам надежда , че някой мисли ) - първата е ляв профил на здравия ви череп преди да се качите на тротинетката, за да се повозите малко, защото е екологично , бързо се стига до желаната дестинация, минавате с нея навсякъде, не е нужно да сложите каска, защото сте пичове и на вас нищо няма да се случи.

Кофти обаче - имам и втора снимка - същия този ваш череп, но десният му профил - със стрелки посочвам счупванията, защото може и да сте пичове, но и вие падате. И като паднете от тротинетката и си счупите черепа това са снимките на черепните кости, а на травмираните меки тъкани също не са приятни за гледане и ще ви ги спестя.

Но ще споделя и трета (за щастие) - тя е на мозъка, сред който има въздух , попаднал в черепната кухина поради счупените ви кости.

И хайде за финал да се изясним - въздухът е за да влиза в белите дробове и да дишаме, а не когато паднете от тротинетка да попада в черепа ви и да предизвиква инфекция; кръвта е, за да се движи в кръвоносните съдове и да носи кислород на мозъка, за да е жив човек, а не когато паднете от тротинетката да се разкъса кръвоносен съд и да притисне мозъка; а самият мозък е толкова красив орган с висши функции, който не заслужава да бъде погубен при падане от тротинетка!

Останете си пичове и го използвайте по предназначение!

P.S. Езикът е ми е ниво, достъпно на ползвателите на тротинетки с малко медицински термини, понеже учих и практикувах 11 години , за да имам право да ги лекувам същите тези!", поясни неврохирургът д-р Тодоров.

