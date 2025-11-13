Д-р Цоневски, прегазил кучето Мая, е на свобода срещу 5000 лева

кадър: Нова тв

Мъжът, който прегази куче в столичния квартал "Разсадника" се е явил на 13 ноември, четвъртък, в Трето районно управление с адвокат, където са му предявени обвинения.

Той е с наложена парична гаранция от 5000 лв., съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Тази информация опровергава слуховете, че 29-годишният шофьор д-р Ненад Цоневски е напуснал пределите на страната, предаде бТВ.

Във вторник от ВМА, където мъжът е бил специализант, съобщиха, че той е отстранен от длъжност. Преди това Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към куче чрез прегазване.

От 1 до 5 години затвор очакват шофьора, по данни на Софийската районна прокуратура. Четириногото остава живо след тежкия инцидент, допълниха от държавното обвинение.

След разпит на свидетели и видео-техническа експертиза, от прокуратурата са категорични, че събраните доказателства показват умисъл.

На Цоневски се повдига обвинение за проявена особена жестокост към гръбначно животно, в следствие на която е настъпило тежко увреждане. Прокурор Николай Николаев обясни, че след излизане на ветеринаро-медицинската експертиза обвинението може да се преквалифицира.

Във вторник д-р Цоневски беше освободен от ВМА, където работи.

