Д-р Тасков: Очакванията са за силен летен сезон, може да надминем предпандемичната 2019

Очакванията са да имаме най-силния сезон и да надминем предпандемичната 2019 година. До края на лятото ще бъде отчетен 60% ръст на немските туристи по Черноморието ни. Това коментира д-р Десислав Тасков, председател на парламентарната комисия по туризъм, предаде Радио Варна. Той посочи, че равносметката за сезона ще може да се направи в края на септември, но добрите резултати засега сочат, че ще има успешен завършек на Лято 2025'.

Тасков припомни, че Европейският съюз въведе по-благоприятни правила за издаване на шенгенски визи на турски граждани, които ще улеснят пътуванията на съседите ни в рамките на Шенгенското пространство и ще допринесат за активизиране на туристическия, културния и търговския обмен между страните. Новите правила бяха приети на 15 юли 2025 г..

С облекчаването на визовия режим към трети страни можем да привлечем туристически поток от турския пазар. По думите му това ще даде голям тласък в туризма и ще компенсира отлива от други пазари. По негови данни румънците, които досега имаха силно присъствие, вече избират чартърни полети до други дестинации.

Тасков подчерта, че сме достатъчно конкурентоспособни на съседките ни, тъй като предлагаме разнообразен продукт. Преимущество имаме пред Турция с хубавите ни плажни ивици, допълни председателят на комисията по туризъм в парламента.

Заради геополитическата обстановка традиционни пазари също не са застъпени. Двустранни усилия се извършват за връщането на израелските туристи, каза Тасков и посочи, че в парламента са проведени срещи с представители на най-глемия авиопревозвач в Израел.

За проблема с дефицит на кадри Тасков посочи ще се работи за намаляване на административни пречки за издаване на визи на работници, включително за редуциране на отказите. От разговори с работодатели от бранша е станало ясно, че не са редки случаите, в които в последния момент очаквани кадри не са допускани.

