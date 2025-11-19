Д-р Виткова: Пърно безхаберие! Нямаме държавници

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Данните за тази година на Здравната каса сочат, че хората не ходят на полагаемите им се профилактични прегледи. Но някой прави ли информационна кампания какво се полага на хората, джипитата обясняват ли на пациентите си за профилактичните прегледи? Такава комуникация с гражданите няма.

Това коментира за бТВ бившият здравен министър д-р Мими Виткова.

От данните видях нещо много печално. За миналата година са били отделени 9 млн. лв. за профилактика на рак на маточната шийка - често срещано заболяване в онкологията, но от тези пари е бил усвоен само 1 млн. лв., а останалите са върнати. Това говори, че едни пари се изсипват в системата, не се създава никаква организация за тяхното оползотворяване, след което наливаме пари в болниците, а там действа философията на Мечо Пух "Колкото повече, толкова повече". Тези пари от профилактика като се върнат, се преразпределят отново в системата по други пера, посочи тя.

Съдът разреши на Здравната каса да плаща на болниците колкото те отчетат и болниците работят на празни обороти, за да могат да поддържат високи заплати и да си покрива сметките. И ние в момента плащаме не за една истинска болнична помощ, а за въртенето на празни обороти на много болници, които сами си натворихме. Аз съм оставила системата със 144 болници в страната през 1996 година. Тогава броят на болничните легла беше над средноевропейското ниво на глава от население. Единствено ни изпхреварваше Германия тогава. А в момента сме първенци, защото сега болниците у нас са 340. И в същото време 52% от клиничните пътеки са извъртяни в три региона - София, Пловдив и Бургас, посочи тя.

Най-сетне трябва да признаем, че това, което натворихме в здравната система, а ние я превърнахме в сергия буквално, класическия пазар няма място в здравеопазването. А здравеопазването е част от националната сигурност и то трябва да е в полза на хората. Само тогава ще можем да излезем от тази ситуация и нещата да се нормализират, а хората да имат достъп до лекарска помощ. Кой днес говори за селско здравеопазване? Хората нямат достъп до джипи в разстояние на 70-80 км без транспортни връзки, коментира тя.

Как може предоперативна консултация да струва 3000 лева?! Нямате представа за каква безконтролност става дума, това е държавническо безхаберие. Нямаме държавници! Това е пълно безхаберие, коментира тя.

