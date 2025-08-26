Д-р Виткова за трагедията в Русе: Не може болницата да мълчи толкова дълго, тя е в дълг към близките

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Напрежението в Русе ескалира днес след смъртта на 21-годишната Габи, която почина часове след като роди второто си дете. Близки на семейството протестираха тази сутрин пред болницата, където почина младата майка, а по-късно протестиращите нахлуха в болницата, вследствие на което се наложи намесата на полицията.

Не мога да коментирам подробности по случая, тъй като още няма данни от аутопсия и от съдебно-медицинска експертиза. Преди това всичко ще е спекулация. Този случай обаче няма да се разреши с агресия и линч на медиците, които работят в болницата. Определено линчът не е пътя към изясняване на тази ситуация. Изключително трагичен е случая. Макар пациентката да е млада, да не е имало проблеми по време на бременността, това не значи, че не е възможно да е настъпила някаква патология. Така че наистина призивът ми е да изчакаме резултатите от проверките, коментира пред Нова нюз Мария Шаркова, експерт по медицинско право.

Всяка смърт е трагична, особено когато става дума за млада здрава жена. Доста дълго време продължава ситуацията на неизвестност за близките. Може би е трябвало да има по-близка комуникация с близките на загиналата жена през това време, защото за тях всеки час е загубено време, коментира д-р Мими Виткова.

Не смятам, че съда и съдебните власти трябва да решават проблемите на здравеопазването. Това е медицински проблем, който трябва да се изясни в рамките на здравната система. Дано това е последния случай, но спомням си в далечното минало как всяка смърт на новородено или родилка бяха трагедия за всяка болница. Това бяха часове, в които пристигаше екип от специалисти от здравното министерство с национални консултанти и близките бяха свидетели на това, те знаеха, че са привлечени най-добрите в страната, за да изяснят какво точно е станало. Така че в това отношение този път болницата е длъжна да даде информация на близките относно неизбежността на тази смърт или съмнение за допуснат пропуск, коментира тя.

Тук в момента не говорим за лекарска грешка, а за липсата на комуникация между лечебното заведение и близките на починалата, обясни тя.

