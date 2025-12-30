Д-р Здравков: В медицинските хеликоптери не може да се качи кувьоз – това е проблем

Кадър bTV

През ноември лекари в София спасиха бебе на два месеца с опасно високи стойности на левкоцитите в кръвта. Един от лекарите, спасили детето е д-р Благомир Здравков.

Той е изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“, специалист по детска анестезиология и реанимация и специалист по авиационна медицина.

„Самият факт, че колегите от ИСУЛ са склонни да го изпишат и детето да празнува Нова година със семейството си, говори за това, че детето се подобрява“, коментира в студиото на bTV Новините д-р Благомир Здравков.

„Това беше изключително спешен случай. Налагаше се да се извърши манипулация, която никой от екипа не беше извършвал. На всеки от нас може да се случи да е изправен пред дилема, а в ръцете му да се озове изключително тежкоболно дете и той да изпитва съмнение дали би се справил. Нашата задача е да положим максимални усилия, за да спасим живот. Единственият изход беше тази манипулация“.

„Ръководителят на екипа е трябва да носи генералната отговорност. Другият вариант, ако загубим този пациент, освен житейската трагедия за семейството, това коства и психиката на членове от екипа. Хора може да се откажат от специалността. Решението се взима от ръководителя“, добави той.

„Нямаме комплексна детска болница. Трудно ми е да отговоря защо. До голяма степен това е въпрос към управляващите и компанията, на която е възложен проекта. Този случай доказа, че все пак ние работим като един екип“.

Спешната помощ по въздух

„Имам известна критика към въздушните линейки. Преди две години стартира авиационната спешна помощ с хеликоптери. Все още няма възможност в хеликоптерите да се качи кувьоз. Няма възможност да се обдишват деца под 5 килограма. Това е сериозен проблем. Колегите търпят критика по отношение на обслужването на педиатрични пациенти. Ние смятаме да ги поканим на няколко разисквания по казуси, тъй като до момента не търсят съдействие от наша страна“, посочи д-р Благомир Здравков.

Фентанилът и райският газ

„Фентанилът, който се разпространява на улицата, не е опиатът, който ние ползваме почти за всяка анестезия. Това е смеска, в която никой не знае какво има. Дори и при минимално количество, употребилият може да загине, защото този препарат потиска дишането. Вдишването на райски газ, смесено с алкохол, води до дифузионна хипоксия. На употребилите им става замаяно, но това се дължи на дефицита на кислород. Понякога този дефицит може да продължи по-дълго и те да получат трайни увреждания“, подчерта той.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!