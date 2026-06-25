ДАНС е предоставила на депутатите информация за дейността на корпорация КУБ

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Държавната агенция "Национална сигурност" вече е предоставила на Народното събрание информация за дейността на ръководената от Олег Невзоров корпорация КУБ, предаде БНР.

Парламентарната комисия за контрол на службите поиска от ДАНС данните преди две седмици.

Ето какво каза днес председателят на комисията Румен Миланов: "Този доклад, той е класифицирана информация. В деловодството е. Посочват определени данни, които са свързани с досъдебно производство".

"Не са посочени текстове на престъпления, а е посочен механизмът за престъпната дейност, от което това ще е работата, когато се направи доклад за досъдебно производство, респективно образуване на производство и т.н. до прокуратурата. Той е с персонализиране на вина на извършителите", добави той, пише novini.bg.

След заседанието на Комисията за контрол над службите депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков показа копие от нотариален акт с твърдението, че документът доказва връзката на бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев с Олег Невзоров.

"Нотариален акт от баща му във връзка с Баба Алино на имоти с Невзоров. Отрицанието ние го разбираме, неудобно", каза бившият вътрешен министър.

Вчера съпартиецът на Рашков - Йордан Терзийски - заяви, че бащата на Емил Радев е съдружник с фирмата на Невзоров в обекти в местността Баба Алино.

Евродепутатът от ГЕРБ се закани да съди Терзийски.

Редактор "Екип на Петел",

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