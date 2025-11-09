ДАНС нахлу в Лукойл

Булфото

Държавна агенция "Национална сигурност" извършва проверки в рафинерията на "ЛУКойл" в Бургас и в офисите на компанията в София. Това съобщи "Медиапул", позовавайки се на свои източници.

Проверката е стартирала още преди два дни, като са инспектирани бази на компанията. Оставена е дори допълнителна охрана, се посочва в информацията. Проверки са правени и в офисите в София, които в събота и неделя са празни. Не е ясно какво проверяващите са очаквали да открият там.

От правителството твърдят, че за проверките не са били информирани нито министърът на енергетиката Жечо Станков, нито министърът на икономиката Петър Дилов, нито самият Министерски съвет. Това твърдение е странно, защото ДАНС е на подчинение на кабинета. За провежданата акция също така липсва до момента официална информация.

Не е ясно какво точно се проверява в базите в Бургас и в офисите в София. Възможно е обект на проверката е дали компанията поддържа задължителните резерви на горива, които са изискване по закон.

Информацията за проверката беше потвърдена и от източници на "24 часа". Същото съобщават източници и на "По света и у нас". ДАНС и Министерството на икономиката са отказали коментар за БНТ.

Преди два дни в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви: "Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите". Трябва да знаят - пачки няма да има. Надявам се, като влезе представител в "Нефтохим", да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офиси на тази компания. Сигурно може да се намерят записи там и да се види какво се е случвало – как са извличали парите, как са носени в офиса, който после е продаден на някаква странна фирма. Крадците са в стрес."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!