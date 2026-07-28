ДАР уличи в корупция и криене на доходи свой агент

Снимка Пиксабей

Държавната агенция "Разузнаване" е уличила в корупция и дългогодишно криене на доходи и имущество свой важен агент и служител. Това се разбира от годишния доклад на ДАР за 2025 г., който чака приемане от правителството и Народното събрание.

В документа на цивилното разузнаване е посочено, че при инспектора на ДАР са постъпили данни за корупционно поведение на служител на Агенцията. Те са постъпили в хода на вътрешна проверка по друг повод. В производството са били разгледани декларациите на въпросния агент за период от няколко години.

"Установени бяха сериозни несъответствия между декларираните данни и служебно събраната информация, както и голям брой недекларирани данни и обстоятелства, пряко свързани с доходите и имуществото на служителя. Случаят е от компетенциите на НАП", пише в доклада на ДАР, пише novini.bg.

Въпросната фигура на инспектора беше въведена преди няколко години в разузнаването след няколко скандала, свързани с проблеми при харчене на служебни и агентурни средства. Тогава дори се стигна до наказателни дела, включително и срещу шефове на службата.

Сега инспекторът, извън координацията и обобщаването на резултатите от извършените проверки, е изготвил докладни записки, становища и предложения до председателя на Агенцията на различни теми в обхвата на контролната си дейност. С тях той го уведомява за констатирани слабости и неефективност при взаимодействието между отделни структурни звена в Агенцията и по повод действия на конкретни служители.

В доклада си ДАР се оплаква и от това, че като част от системата за национална сигурност е установила редица недостатъци в правната уредба, засягаща функционирането ѝ. Заради това тя е предлагала промени - в Закона за противодействие на тероризма, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за противодействие на корупцията и в подзаконови нормативни актове.

"Към настоящия момент не са предприети действия по осъществяване на промени в посочените нормативи", пишат от разузнаването.

Редактор "Екип на Петел",

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