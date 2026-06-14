ДАЗД поема прибирането у нас на деца, жертви на трафик в чужбина

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Прибирането в България на деца, станали жертва на трафик в чужбина, ще бъде поето от Държавната агенция за закрила на детето. За целта ще бъде променен устройственият правилник на агенцията.

До момента репатрирането на деца ставаше със съдействието на международната неправителствена организация "A21". Тя обаче закрива офиса си в България и повече няма да подпомага жертви на трафик, в т.ч. и репатрирането им.

Промяната, публикувана за обществено обсъждане, се мотивира с факта, че държавата е длъжна да осигурява специална закрила на децата в риск, независимо от тяхното местонахождение, но няма държавен орган, който да носи пълна отговорност за репатрирането на деца от чужбина.

За последните пет години ДАЗД е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, предимно от страни-членки на Европейския съюз, посочва БНР. През изминалата година са осъществени общо шест случая на репатриране на непълнолетни от чужбина, включително на една непълнолетна майка с бебе.

В преобладаващата част от случаите децата са били придружени от социален работник, а в един от случаите и от медицинско лице. Репатрирането е осъществявано от държави като Великобритания, Гърция, Полша и Косово.

Очакваните резултати от приемането на предлаганата промяна са свързани с по-бързи реакции в кризисни ситуации и с по-висока степен на защита на децата. Дейностите по прибирането на децата от чужбина ще бъдат финансово осигурени от държавния бюджет по този на ДАЗД и ще са в индикативен размер на 15 000 евро годишно за репатрирането на 10 деца, като от началото на 2026 г. до момента от чужбина са върнати 4 деца.

Необходимите пари са основно за самолетни билети за децата, за проучване, изготвяне и превод на документация, и при неотложност за командироване на служител в чужбина.

Редактор "Екип на Петел",

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