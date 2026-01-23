ДБ: Конституционният съд да се произнесе преди ратификацията на документа за Съвета на мира

Снимка: Булфото

Ратификацията на документа за присъединяване към Съвета за мир да не се разглежда от Народното събрание преди произнасяне на Конституционния съд (КС), настоява „Демократична България“.

По повод изявлението на правителството да внесе следващата седмица документа за ратификация в Народното събрание, искаме преди това да има произнасяне от Конституционния съд за преценка на съответствието на документа с основния закон на страната ни, обяви Надежда Йорданова от „Да, България“, част от „Демократична България“. Основанието, уточни тя, е Конституцията, което предвижда процедура преди ратификация да може да се поиска становище на КС дали подписаният документ отговаря на Конституцията т.е. преди в пленарната зала да влезе ратификационният закон. Докато няма ратификация на международните документи, за които е нужна такава, те не влизат в сила. Документът е подписан, но не е влязъл в сила, подчерта Йорданова.

Тя припомни, че за да бъде сезиран КС, са нужни 48 подписа. Ще подготвим мотивите, посочи депутатът. „Ако видите информационната система на Министерския съвет за взетите решения от 20, 21, 22 януари, а се твърди, че решението за присъединяване е взето на 21, няма подобно решение, има само едно, което е поверително“, продължи тя. „Представяте ли си абсурда, в който българското правителство в оставка поставя цяла България“, изтъкна депутатът. „Ако поверителният акт е този, който е оправомощил Росен Желязков да подпише този документ, мисля, че скандалът става още по-голям при положение, че Хартата е публична и целият свят я е видял“, коментира Надежда Йорданова.

До вчера Росен Желязков беше „сламен премиер, от когото нищо не зависеше, днес е сламен премиер, който постави България в периферията на Европа, превърна я в Троянски кон, обърна гръб на европейските ни партньори“, допълни Йордан Иванов.

За проваленото за втори ден обсъждане на второ четене на промените в Изборния кодекс поради липса на кворум в пленарната зала, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов предположи, че явно няма мнозинство за каквото и да било, особено за оптичните скенери. Може би твърде многото гласове на опозиция, на експерти, са убедили управляващите, че това ще бъде огромен скандал и рискува изборния процес. Смятаме, че тази тема следва да е приключила, няма време за експерименти по Изборния кодекс, изтъкна депутатът.

По темата за т.нар. мъртви души в избирателните списъци Божанов обясни, че от „Да, България“ имат свое предложение, както и „Има такъв народ“ (ИТН). По думите му предложението на ИТН би създало повече проблеми. Според „Да, България“ начинът за изчистване на избирателните списъци е лица без валидни лични карти и без подадено заявление за издаване на нови да не бъдат включвани в тях.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че ще подадат нов сигнал в прокуратурата, свързан с трети лица, фирми, които са предоставяли, по думите му, услуги и са правили разходи в полза на Делян Пеевски. За това има индикации, данни, поясни той.

На въпрос дали виждат Румен Радев за възможен партньор, след като той слезе на политическия терен, Божидар Божанов припомни, че вече са заявили къде стоят. България трябва да е в сърцето на Европа, да участва във вземането на решения по отношение на общата европейска сигурност, посочи той.

