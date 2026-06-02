ДБ: Надяваме се "Прогресивна България" да ни накарат да направим скоро още по-красив протест в тяхна чест

Булфото

Ние ще протестираме за всяка несправедливост. Ние правим най-хубавите протести у нас, надяваме се скоро „Прогресивна България“ да ни накарат да направим още по-красив протест в тяхна чест. Това каза Мартин Димитров от „Демократична България“, който коментира предложените от управляващите промени в удължителния закон за бюджета.

Той посочи "огромен проблем в направените предложения - взимането на 3,8 млрд. евро дълг", предаде "Дарик".

Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват - щели да намаляват майчинството, после не ги били разбрали. И на фона на това, че няма реални действия за разходите, се взима огромен дълг, както правеха ГЕРБ. Те продължават да правят същото и това е основният проблем, коментира Димитров.

За да се замаже тази картина и хората да не видят основното в промените - затова е вкарано това със субсидиите, смята той. То има две цели. Едната е замазване, а другата е да се удави опозицията, защото „Прогресивна България“ ще имат 5,6 млрд. евро без намалението и 4,2 млрд. евро на година субсидия. За тях намалението не е проблем, проблем ще бъде за по-малките опозиционни партии - това е целта тук, смята той.

По думите му това е началото на дълговата спирала, която управляващите започват.

Предлагаме да има таван на субсидията, да не може никой да взима над определената сума, която му трябва, защото тази субсидия отива за финансиране на избори. Това е основната идея, посочи още Димитров.

Димитров каза още, че ще подкрепят замразяването на депутатските заплати. "Смятаме, че заплатите на всички висши държавни постове трябва да бъдат замразени до решаване на проблемите с дефицита".

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

