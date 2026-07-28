ДБ: Прилагането на правилата от Изборния кодекс за агитация в социалните мрежи е в конфликт с правото на мнение

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От доклада на второ четене от наша гледна точка виждаме един конфликтен текст, който казва, че правилата за предизборна агитация по Изборния кодекс ще се прилагат за социалните мрежи и личните блогове. Това е ново положение, което не е дебатирано на първо гласуване и от наша гледна точка е неприемливо и е в тежък конфликт с правото на свободно изразяване на мнение, каза Надежда Йорданова от "Демократична България" пред журналисти преди началото на заседанието на парламентарната правна комисия, съобщи БТА.

Въпросът за социалните мрежи в предизборната кампания трябва да бъде уреден по-добре. За политическата реклама на територията на ЕС действа регламент, но тук е много деликатен въпросът докъде ние регламентираме платформите като такива и как те изпълняват своите задължения от една страна и от друга страна дали ограничаваме правото на всеки от нас да изрази мнението си, посочи Надежда Йорданова.

По тази уредба, например, се поставя въпросът аз като политическо лице 45 дни преди изборите мога или не мога да обсъждам кандидата, обясни тя. Трябва да се съсредоточим върху прилагането на регламент, който дава ясни правила за политическата реклама на територията на ЕС, отколкото да изобретяваме нови правила, където никъде ги няма, каза още тя. По думите ѝ другите измененията в Изборния кодекс целят изцяло машинно гласуване за следващите избори, отпадане на броя на ограниченията на секциите в държавите извън ЕС, за които, според нея, ще се намери консенсус.

Знаете, че ние настояваме да има Район “Чужбина”, но управляващото мнозинство е взело решение да отпадне. Считаме, че това е в ущърб на нашите сънародници извън граница, обясни Йорданова.

Очакваме МВР и в следващите избори да изпълни активно функцията си, както и в предходните, да ограничи контролирания и купувания вот. Посрещаме с одобрение това, че управляващите оттеглиха идеята МВР да участва в сертифицирането на машините, добави тя.

На въпрос дали ГЕРБ-СДС са търсили подкрепа от тях за събиране на подписи за внасяне на жалба в Конституционния съд относно бюджета, Йорданова посочи, че е разбрала за това от медиите и добави, че разговори не са водени. Попитана дали биха подкрепили такава тя отговори "спекулации на този момент е неуместно да обсъждам".

По повод подписката на "Продължаваме промяната" с искане президентът Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за бюджета за 2026 г. , Надежда Йорданова каза, че я подкрепят.

Редактор "Екип на Петел",

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