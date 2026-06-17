ДБ: Призоваваме управляващите да оттеглят номинацията на Меджидиев за подуправител на НЗОК

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От „Демократична България“ се противопоставиха на номинацията на „Прогресивна България“ Асен Меджидиев да бъде назначен за подуправител на НЗОК.

В кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на „Демократична България“ Божидар Божанов припомни пред медиите, че Меджидиев е бил началник на Мавров.

„Сменя се едното лице от фасадата с другото лице от фасадата, докато схемата ще си продължи по същия начин. Това е сериозен проблем и призоваваме управляващите да оттеглят тази кандидатура и да предложат истински реформатор, който да направи така, че Здравната каса да не се източва и да не е поредният, който ще си затваря очите за определени схеми“, обясни Божанов.

"Прогресивна България" номинира д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Народният представител каза още, че от „Демократична България“ ще предложат НЗОК да разполага само с един подуправител, а не с двама, както е в момента.

Божанов уточни, че от „Демократична България“ няма да предлагат своя кандидатура, тъй като от „Прогресивна България“ имат пълно мнозинство и те „правят предложенията“.

„Нашата роля като опозиция е да посочим случаите, в които не се прави смяна на модела, а се прави прегрупиране“, добави той, пише novini.bg.

По думите му по времето, когато Меджидиев е бил служебен министър на здравеопазването, е имало информации, според които в определени болници са били давани заплати от порядъка на половин милион годишно и е била закупувана медицинска апаратура на необосновано високи цени.

Редактор "Екип на Петел",

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