ДБ: Призоваваме управляващите да оттеглят номинацията на Меджидиев за подуправител на НЗОК
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От „Демократична България“ се противопоставиха на номинацията на „Прогресивна България“ Асен Меджидиев да бъде назначен за подуправител на НЗОК.
В кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на „Демократична България“ Божидар Божанов припомни пред медиите, че Меджидиев е бил началник на Мавров.
„Сменя се едното лице от фасадата с другото лице от фасадата, докато схемата ще си продължи по същия начин. Това е сериозен проблем и призоваваме управляващите да оттеглят тази кандидатура и да предложат истински реформатор, който да направи така, че Здравната каса да не се източва и да не е поредният, който ще си затваря очите за определени схеми“, обясни Божанов.
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Народният представител каза още, че от „Демократична България“ ще предложат НЗОК да разполага само с един подуправител, а не с двама, както е в момента.
Божанов уточни, че от „Демократична България“ няма да предлагат своя кандидатура, тъй като от „Прогресивна България“ имат пълно мнозинство и те „правят предложенията“.
„Нашата роля като опозиция е да посочим случаите, в които не се прави смяна на модела, а се прави прегрупиране“, добави той, пише novini.bg.
По думите му по времето, когато Меджидиев е бил служебен министър на здравеопазването, е имало информации, според които в определени болници са били давани заплати от порядъка на половин милион годишно и е била закупувана медицинска апаратура на необосновано високи цени.
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