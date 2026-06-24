ДБ: Радев предлага рекорден дефицит, сравним с управлението на Жан Виденов

Кадър БТВ

Прогресивна България" (ПБ) предлага рекорден дефицит, сравним с този при управлението на Жан Виденов, каза Мартин Димитров от парламентарната група на "Демократична България", съобщиха от пресцентъра на "Демократична България".

По думите му с този бюджет управляващите казват, че реформите се отлагат, а натоварването върху бизнеса се увеличава. "Дефицит от 5,7% не е имало от времето на Жан Виденов. Това е много опасна плоскост: нарастващ дефицит, нарастваща инфлация и намаляващ растеж на икономиката. След всичко това ще последва повишаване на данъците, за да се овладее ситуацията. Това е опасният сценарий, който в момента създават от "Прогресивна България"", посочи Димитров и добави, че няма адекватни политики за спиране на източването на бюджета, няма план за действие и реформи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!