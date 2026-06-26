ДБ: Във Варна ОПГ е използвала фалшиви нотариални актове, за да завземе общински и държавни имоти

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Във Варна организирана престъпна група е използвала фалшиви нотариални актове, за да завземе множество общински и държавни имоти, каза Божидар Божанов от „Демократична България“ в кулоарите на парламента.

Като гласуваме Закона за съдебната власт се установяват доста фрапантни нарушения на прокуратурата, благодарение на които общински и държавни имоти буквално се крадат от хора с прякори и това остава безнаказано, каза Божанов, цитиран от БТА.

„ГДБОП е разследвала ефективно, задържала е лица и на финалната права с подпис на Борислав Сарафов делото е отнето от Окръжна прокуратура – Варна и е прехвърлено на Софийската градска прокуратура, където делото потъва и умира“, каза още Божидар Божанов и допълни, че това е пореден пример, че беззаконието се толерира.

Народният представител Стела Николова каза, че е попитала Софийската градска прокуратура за това производство, което е иззето, дали има движение по него, или е прекратено. Казаха, че Конституцията разделя властите и няма нужда да ми кажат това, допълни Николова. Тя каза още, че независимо дали ще има осъдени лица, или не, цялата схема не би могла да се случи без хора от кадастъра, които да посочат на тази престъпна група кои са тези имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост, посочи тя. За съжаление, има имоти, които са с изтекла давност и престъпната група добре се е възползвала от тях, каза Николова и допълни, че има такива, върху които има построени кооперации.

По думите на Стела Николова нотариусите, изповядвали тези сделки, са двама.

Редактор "Екип на Петел",

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