ДБ апелира за създаване на "армия" от защитници на изборите

Да гласуваш е супер важно, но е само половината работа. Истинското предизвикателство ще бъде да защитим вота от манипулации.

За да не позволим никой да разпилее енергията за промяна, “Ти броиш" събира най-голямата “армия" от защитници на вота. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Той призова хората да се запишат като изборни наблюдатели на предстоящите предсрочни парламентарни избори в платформата "Ти броиш", посочва Фокус.

"Знаете ли къде трябва да се състои най-масовият национален протест, онзи с най-голямо въздействие върху бъдещето ни? Мястото му е във всяка от 12 000+ изборни секции из цялата страна, в деня на следващите избори, когато и да е той", написа депутатът.

