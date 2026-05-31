ДБ предлагат такси в градините и задължително деклариране на частни уроци

Снимка: Булфото

От "Демократична България" внесоха в парламента законопроект за промени и допълнения в Закона за предучилищното и училищното образование, включващ редица реформи, насочени към осигуряване на достъп до качествено образование, сочи справка в сайта на Народното събрание, посочва Фокус.

Какви са основните предложения?

- Такси в детските градини през лятото - Законът предвижда възможност за определяне на такси за посещение на детски ясли и градини в периода на неучебно време

- Целодневна организация на учебния ден - Децата от I до VII клас могат да участват в целодневна организация на учебния ден при желание на родителите, включително допълнителни паралелки и модули

- Нов модел на Националното външно оценяване - Въвежда се комплексно диагностично, формативно и обобщаващо оценяване за учениците, за да се измерват компетентности и напредък

- Задължителна обратна връзка към родителите - Учителите трябва да предоставят редовна обратна връзка за резултатите и развитието на децата, включително писмени уведомления или индивидуални срещи

- Мандатност на директорите - Ограничения за срока на мандата на директорите на училища и детски градини; условия за преизбиране и оценка на изпълнението на задълженията

- Деклариране на частни уроци - Учители и педагогически специалисти трябва да декларират даването на частни уроци; ограничения за извършване на частни занимания, които противоречат на трудовия им мандат

- Езикова подкрепа за деца, които не владеят български език - Индивидуални и групови програми, допълнителни часове и подготовка за интеграция в училищната среда

- Мониторинг и контрол на качеството - Въвежда се национална електронна система за наблюдение на образователния процес, резултатите и ефективността на педагогическите специалисти

- Допълнителни услуги за деца - Поддръжка на допълнителни модули, индивидуални планове и адаптирани програми в детските градини и училищата

Един от вносителите - депутатът Елисавета Белобрадова, написа в социалните мрежи, че ще работят конструктивно, смислено и градивно с всички политически сили по посока подобряване на образователната ни система.

"Идеята е проста: да знаем навреме кое дете от каква подкрепа има нужда. Не когато вече е натрупало пропуски. Не когато вече му е трудно. Не когато вече се е отказало да опитва".

В законопроекта се предлага и по-добър преход между детската градина и училището.

В края на трета група ще се прави индивидуален педагогически анализ, за да може четвърта група да бъде планирана според реалните потребности на детето.

"Предвиждаме и съвместни дейности между детската градина и училището, така че този преход да не бъде рязък, стресиращ и оставен изцяло на родителите и децата. Защото началото има огромно значение. Когато едно дете тръгва към училище, то не трябва да носи със себе си усещането, че не се справя, преди изобщо да е започнало. Трябва да има възрастни около него, които виждат трудностите навреме и му помагат с грижа, професионализъм и постоянство", обяснява Белобрадова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!