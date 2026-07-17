ДБ призова президента да свика Консултативен съвет за национална сигурност възможно най-бързо

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Днес премиерът Радев наговори куп неща, които не отговарят на истината - от неизгодния договор с “Боташ”, през подкрепата на външния министър за декларацията от Украйна до пропагандната мантра за тактически ядрен удар. Това заявиха народните представители от “Демократична България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов в кулоарите на Народното събрание.

“Призоваваме президента Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност възможно най-бързо предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и приказките за тактически ядрени удари”, заяви Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” бе категоричен, че България дефакто е подкрепила декларацията от Киев в подкрепа на Украйна и с ангажимент за засилено участие в Коалицията на желаещите, съобщават от пресцентъра на партията.

“Първо чухме категоричната позиция на премиера Радев, че България няма да остане в Коалицията на желаещите. След това обаче външният министър отиде в Киев и се съгласи със съдържанието на декларацията. Виждаме, че много хора очакват да видят мастило и подпис върху международния протокол. Такава практика няма. Винаги на подобни срещи, когато страните има единодушие между тях, има информирано съгласие. Ако някоя от страните не е съгласна с декларацията, това се казва изрично. Такъв е случаят със сръбския президент Вучич, който не се присъедини и не е в списъка на страните. Казано по друг начин, България се е присъединила към цялата декларация и е на една страница с Украйна и всичките ѝ съюзници”, разясни Мирчев.

Политическият лидер отчете, че разнопосочните външнополитически сигнали на кабинета “Радев” отслабват позицията на страната ни - особено в отношенията с международните ѝ партньори.

“Те очакват от България сигурност и предвидимост на Източния фланг на НАТО, а днес получават точно обратното”, подчерта Мирчев. Той определи днешното предупреждение на премиера Радев за възможен тактически ядрен удар от страна на Русия като несериозно твърдение, използвано предимно от руската пропаганда.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов припомни, че президентът Йотова е задължена да свиква регулярни заседания на КСНС поне веднъж на няколко месеца. Той обаче подчерта, че това не се е случвало твърде отдавна, а последното заседание е било на тема вейповете и разпространението им в България.

“Още една причина, свързана с националната сигурност и подлежаща на обсъждане от КСНС, е назначението на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Вчера същият отрече за пореден път върху него да е имало натиск да освободи същия пост, който заемаше до юни 2025-а година. Днес обаче премиерът Радев публично заяви, че такъв натиск е имало, а той разполага с информация, която няма да ви сподели”, подчерта Божанов.

Политическият лидер добави, че е важно да се уточни имало ли е наистина такъв натиск и, ако да - на какво се е основавал.

“С какво разполагат от ГЕРБ, Пеевски или някой друг, което може да се използва за натиск срещу Пламен Тончев, за да напусне председателското място в ДАНС. Не представлява ли това риск оттук нататък за управлението на ДАНС? Изобщо, как се сменят шефовете на службите с натиск и срещи по разни кабинети? Това е изключително важна тема, на която трябва да се обърне внимание”, заключи Божанов.

Редактор "Екип на Петел",

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