DEVIN е любимата марка на българите за поредна година

Потребителите избраха безапелационно DEVIN в категория „Бутилирани води“ и в „Безалкохолни напитки“ на класацията „Любимите марки“

Десетки хиляди български потребители избраха DEVIN за „Любима марка“ в две от категориите на едноименния конкурс – „Бутилирани води“ и „Безалкохолни напитки“, като в първата категория DEVIN събра 12 333 потребителски гласа (близо 41% от гласувалите), а във втората зае челните две места с два продукта – DEVIN Air с аромат с 12 485 гласа (близо 42% от гласувалите) и DEVIN Active с 10 782 гласа (над 36% от гласувалите).

„ За повече от 30 години DEVIN се превърна в част от ежедневието на българските потребители “, посочи Милен Драгиев , търговски директор на DEVIN, по време на церемонията по награждаването. „ Гордеем се, че DEVIN е компания, която развива целия сектор, въвежда иновации и търси решения, които отговарят на начина, по който хората живеят днес – по-осъзнато, по-активно и с по-голяма грижа към себе си “, добави той.

Думите на Милен Драгиев намират потвърждение в недвусмислената доминация на DEVIN в категорията „Безалкохолни напитки“. Там марката е любима с два иновативни продукта на водещия бранд.

DEVIN Air с аромат е здравословна алтернатива на познати газирани напитки и потребителите я приветстват.

„ Иновацията, която постигнахме при DEVIN Air, е повод за истинска гордост “, изтъква Младен Иванов , регионален търговски мениджър, "Девин" ЕАД. „ Напитката носи чистотата на натуралната минерална вода, свежестта на естествената газировка и фино, модерно усещане за аромат – без захар, без подсладители и без калории. За нас това е нов начин да говорим за хидратацията – по-лек, по-съвременен и по-близък до избора на хората днес .“

Другият призьор в категорията „Безалкохолни напитки“ е най-новото попълнение в продуктовата линия на компанията – DEVIN Active – първата напитка с фибри на българския пазар.

„ DEVIN Active е бранд, създаден като отговор на нуждата от активна хидратация, която не просто освежава, а подкрепя динамичния начин на живот “, коментира класирането Калина Кацарска , бранд мениджър на DEVIN Active . „ Създадохме серия с натурална минерална вода DEVIN, която предлага функционални решения за различни моменти от деня. Особено горди сме и с иновацията, която въвеждаме за първи път в категория бутилирана вода в България – напитка с добавени фибри. За нас това е ясен знак, че когато слушаме потребителите и разбираме техните нужди, създаваме продукти, които наистина имат смисъл .“

Над 80 хиляди души се включиха в класацията „Любимите марки“ 2026, която се проведе за 18-а поредна година и даде възможност на потребителите да гласуват онлайн за марките, спечелили тяхното доверие с качеството на продуктите и с работа в полза на обществото. Класацията за пореден път доказа, че едновременно индикатор на потребителските предпочитания и платформа, която насърчава прозрачността и доверието между марките и техните клиенти.