ДФК Шампиони с две втори места на международния турнир "Колония Къп" в Кранево (снимки)

С два комплекта сребърни медали завърши участието на талантите от ДФК Шампиони в международния футболен турнир "Колония Къп", който се проведе в Кранево от 11 юни до днес.

Водените от треньора Петър Кръстев малчугани станаха втори при родените 2008 г. Тук индивидуалният приз за най-добър вратар отиде при Иван Янулов от състава на варненци.

В тази възраст се разчиташе на Иван Янулов, Светослав Мерсинков, Боян Николов, Пресиян Алексиев, Алекс Андреев, Калоян Кралев, Калоян Василев, Васил Колев, Александър Иванов, Кирил Щуков, Платон Букурович, Александър Суров, Максим Пеналов, Денис Пеналов и Стефан Радев.

При една година по-малките - родените 2009-а, талантите на Радомир Тодоров също грабнаха среброто. И тук най-добрият вратар бе от ДФК Шампиони - Никола Трифонов, а съотборници му бяха Николай Кюркчиев, Васил Кръстев, Ивайло Колев, Кристиян Близнаков, Теодор Тодоров, Боян Русинов, Виктор Василев, Кристиян Абу Рахал, Пресиян Синигеров, Денислав Киров, Иван Терзиев, Никола Стефанов и Габриел Петков.

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